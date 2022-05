$!Armando conoció en un programa artístico el gusto por la música; ahora es miembro de la Banda Sinfónica Juvenil

Lejos de conocer la música en estructura, con partituras, coro y estrofas, en un rancho lánguido al sur de Culiacán, Armando Medina pasaba las tardes jugando futbol en el centro de barrio de Quilá, nunca imaginó que años después la música se convertiría en su pasión y lo llevaría a conocer lugares maravillosos.

Cuando tenía 14 años llegó un programa artístico cultural a su comunidad, los maestros del Instituto Sinaloense de la Cultura llegaron a impartir clases de pintura, dibujo, música y canto.

Oportunidad que Armando no dejó pasar, y fue ese su primer acercamiento con la música, él y sus compañeros de secundaria entraron a clases de música.

A él, por sus manos grandes, le asignaron el Saxofón, un instrumento en el que encontró una fuente de inspiración y un medio para transmitir sus sentimientos.

“Llegué y me dijeron `a ver tus manos, no pues las tienes grandes vas a tocar el grandote´ (saxofón tenor), me pusieron a tocar ese y yo no sabía nada de música”, relató.

“En los ranchos no sabes que existe tal cosa, yo no sabía que existía la música en partituras, yo sabía que la música era shalalalá papapá fafafafafa”, explicó

Cuatro años de práctica, esfuerzo y dedicación le permitieron ingresar a la Banda Sinfónica de Sinaloa, con ello los logros, viajes y reconocimientos no se hicieron esperar.

“Llegué a Culiacán, me metí al Isic a estudiar, después me metí a la banda sinfónica del estado del isic y ahí estoy tocando”, dijo.

Su última gira fue en el marco del Día de la Niñez, un evento en el que se maravilló, pues el objetivo fue llevar música a niños que como él en su infancia, no conocen o no tienen acercamiento con la música.

“Tocamos en Culiacán, Pericos y Badiraguato era un cuento narrado, el gato con botas, con una narradora y la banda, estuvo muy bonito, le gustó mucho a los niños”, expresó.