Arnulfo Mendoza Sauceda se avalancha sobre Rocha y Zamora

Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato del Partido Encuentro Solidario al Gobierno de Sinaloa, llegó al debate armado de fotografías y un listado de propuestas que dejó para el final, en la etapa de conclusiones.

Para el final dejó, también, una solicitud de protección a la Guardia Nacional.

“Por todo lo antes expuesto, solicito la protección del Gobierno Federal a través de la Guardia Nacional ya que a partir de hoy está en riesgo mi integridad física, la de mi familia y la de mi equipo de trabajo que conformamos el PES, aquí está la petición formal para la Guardia Nacional”, expresó.

Entre las propuestas enlistadas, de las que no dijo cómo va a poner en marcha, destacan el rescate a la UAS restableciendo la democracia; créditos sin garantías para ganaderos, pescadores y comerciantes; salarios por desempleo; pensión para padres sin ingresos económicos; no cortes de agua, energía eléctrica ni desalojo de viviendas; basificación de todos los trabajadores del Estado y Municipios.

También, aumento salarial retroactivo a 2013 a policías activos, pensionados, viudas y huérfanos; regularización de taxis, aplicaciones móviles y vehículos de procedencia extranjera, y, convertir a los municipios en Ciudades Internacionales de Paz, entre otras.

“Nunca pensé que me tocaría estar como Jesucristo, en medio de dos ladrones”, empezó su primer discurso de réplica durante el primer debate de candidatos a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

En sus dos minutos y medio para presentar los planteamientos de su plataforma política, Mendoza Sauceda cuestionó a Rubén Rocha Moya, candidato común de Morena-PAS, sobre el combate a la corrupción.

“Para combatir la corrupción se necesita no ser corrupto, ni juntarse con corruptos, dice el Senador Rocha que su prioridad es combatir la corrupción, yo le preguntaría, ¿por qué contradijo a López Obrador que nunca quiso escuchar a Héctor Melesio Cuén?”, manifestó.

Y mostró una fotografía del candidato desayunando con Cuén Ojeda y otras personas.

“Necesitamos no estar con los corruptos, y aquí está con Juan S. Millán antes de que le compraran la candidatura a la Senaduría, no sé por qué está buscando engañar nuevamente al pueblo de Sinaloa”, recalcó el candidato del PES.

Lo acusó de ser socio del Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel, con lo que echa por tierra su discurso.

“Y qué decir de Mario Zamora quien había dicho que no iba a participar en la candidatura y aquí lo vemos de candidato, ofreciendo cerveza a los trabajadores en horas de trabajo”, declaró.

Y retó a Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano, a abrirle la puerta de su casa para verificar que no instaló una caja fuerte para guardar lo que se robó como Presidente Municipal de Culiacán.

“Yo acuso directamente a Rubén Rocha Moya, a Mario Zamora y Sergio Torres de que son un peligro para Sinaloa. Rubén Rocha Moya viene señalándose de que es candidato de Morena y el Partido Sinaloense, Rocha Moya no es candidato de Morena, es candidato del PRI, del Partido Sinaloense, no de Morena. ¿Cómo va a ser candidato de Morena si siempre ha trabajado para el PRI? En 2016 era coordinador de campaña de Quirino Ordaz Coppel”.

“Nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que los políticos priístas se roban el 20 por ciento del presupuesto público, si Sinaloa tiene un presupuesto de 56 mil millones de pesos, se están robando no menos de 11 mil millones de pesos cada año, ese dinero es el que hace falta en cada uno de los hospitales que se encuentran sin medicamentos, sin enfermeras, y a esos municipios y campos pesqueros que son los que sufren la corrupción que se vive por los gobiernos de Sinaloa. Es lo que propone el PES, acabar con esa vieja práctica”.

PROPUESTAS

Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato del Partido Encuentro Solidario al Gobierno de Sinaloa, enlistó una serie de propuestas que implementará si gana la elección del 6 de junio.

Atender directamente a los ciudadanos en el Palacio de Gobierno

Atención médica y medicinas gratuitas para todos los sinaloenses

Creación del Centro Estatal para el Tratamiento de las Adicciones

Educación e Internet gratuito en todos los niveles

Rescate a la UAS restableciendo la democracia

Créditos sin garantías para ganaderos, pescadores y comerciantes

Salarios por desempleo

Pensión para padres sin ingresos económicos

No cortes de agua, energía eléctrica ni desalojo de viviendas

Rescate de la vieja central de autobuses y reubicación de la USE en el Centro de Culiacán

Basificación de todos los trabajadores del Estado y Municipios

Recuperación del Fondo de Vivienda para los trabajadores

Abrir carpetas de investigación por corrupción a ex gobernadores, ex alcaldes y ex rectores de la UAS

Apoyo a familias de víctimas de homicidios dolosos y desapariciones forzosas

Aumento salarial retroactivo a 2013 a policías activos, pensionados, viudas y huérfanos

Regularización de taxis, aplicaciones móviles y vehículos de procedencia extranjera

Convertir a los municipios en Ciudades Internacionales de Paz