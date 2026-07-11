$!ARPA apuesta por educación y esterilización para combatir el abandono animal en Culiacán

En Culiacán, la labor de la Asociación de Refugio y Protección de Animales es la búsqueda de soluciones de fondo para la problemática de los animales en situación de calle, dando educación y prevención. La fundadora, Ana Maida Gaxiola, compartió que, a diferencia de un refugio convencional, la organización enfoca sus esfuerzos en dos ejes que son la educación ciudadana y las campañas de esterilización, considerándose las bases fundamentales para garantizar el bienestar animal. “Principalmente creemos que son la base para el bienestar animal, que es la educación y las campañas de esterilización”, compartió.

A través de una colaboración estrecha con la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la asociación facilita pláticas profesionales impartidas por especialistas. Estas jornadas educativas están dirigidas especialmente a jóvenes y estudiantes, con el objetivo de despertar la conciencia sobre la protección animal y fomentar la tenencia responsable desde las aulas. En el ámbito preventivo, ARPA promueve activamente la esterilización como la herramienta más eficaz para evitar la sobrepoblación y el abandono. La organización funciona también como una red de orientación para la ciudadanía, brindando apoyo a quienes rescatan animales para que no enfrenten el proceso solos, facilitando contactos con veterinarios y asesoría sobre cuidados médicos básicos.