$!Arranca Ayuntamiento Culiacán operativo preventivo por huracán Simon

Con un despliegue de alrededor de 600 elementos de seguridad y auxilio, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha acciones preventivas ante las lluvias que podría dejar el huracán Simon en el municipio durante el fin de semana. El banderazo se realizó este viernes en el estacionamiento del área de albercas del Parque Culiacán 87, donde autoridades municipales informaron que mantendrán vigilancia en 55 puntos considerados de riesgo por posibles inundaciones.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil Municipal, explicó que los pronósticos iniciales advertían de un posible impacto directo del fenómeno en la zona centro de Sinaloa, por lo que se activaron los protocolos de prevención. “Prendimos las alertas, las alarmas, se activaron los protocolos, se sesionó y se determinó que tendríamos que activar este centro de operaciones para poder hacerle frente a este fenómeno natural”, señaló. Señaló que aunque los pronósticos más recientes apuntan hacia el sur del Estado, las autoridades mantendrán el operativo ante la posibilidad de lluvias intensas en Culiacán.

“Nos dicen que serían lluvias fuertes, lluvias puntuales, entonces esperemos que sean de 50 a 75 hasta 100 milímetros”, indicó Mendoza Ontiveros. Estimó que las precipitaciones más fuertes podrían presentarse entre el domingo y el lunes. Entre los puntos prioritarios están los arroyos y sectores de los bulevares Emiliano Zapata, Guadalupe Victoria, Xicoténcatl y Sinaloa, así como las zonas de Pemex y Adolfo López Mateos. El operativo también contempla las sindicaturas de El Limón de los Ramos, El Pinole, Costa Rica, Baila y Quilá, además de otras comunidades rurales susceptibles a inundaciones.