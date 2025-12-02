Arranca Ayuntamiento de Culiacán con campaña de ‘descuentos navideños’ en multas y recargos

El Ayuntamiento de Culiacán inició este lunes con su campaña “Descuentos Navideños”, con el propósito de que los ciudadanos puedan ponerse al corriente en sus contribuciones municipales.

Este programa tendrá vigencia hasta el 12 de diciembre y podrán acceder a descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de Impuesto Predial, ISAI, Mercados y Vía Pública, Estacionamientos e Inmuvi.

También aplicará un 60 por ciento de descuento en multas de tránsito y municipales.

Informaron que los pagos pueden realizarse en las cajas del Ayuntamiento y módulos externos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Los horarios de atención para trámites presenciales serán de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, a través del portal www.culiacan.gob.mx para realizar pagos en línea.

Con el fin de facilitar el acceso a estos beneficios, también recibirán pagos con tarjeta de débito y crédito, con opción a meses sin intereses.