Arranca ‘Bixie tu baika culichi’, el programa de bicis eléctricas en Culiacán

El jueves 19 de febrero a las 8:00 horas comenzó el nuevo proyecto “Bixie tu baika culichi”, pensado para convertirse en un nuevo transporte público del municipio de Culiacán.

Para utilizar estas bicicletas el usuario deberá: descargar la aplicación “Bixie-municipio de Culiacán”, registrarse, adquirir una membresía en la opción “pase de viaje”, escanear el código QR que se encuentra en la Bixie y el vehículo se desbloqueará.

Alejandro es uno de los primeros estudiantes en utilizar el servicio y comentó que su experiencia fue muy agradable.

”Pues la verdad están muy padres, son fáciles de entender cómo se manejan, es un poco complicado o enredos al inicio porque cuando le das la primera pedaleada ya empieza a arrancar la velocidad, entonces sí puede ser algo peligrosito al inicio, pero ya en la segunda subida que tienes ya es rápido entenderle”, comentó el estudiante.

Hay tres opciones de membresías: anual por 365 pesos, mensual por 299 y semanal por 199. Si deseas hacer uso de las bicicletas tiene un costo de 49 pesos por día.

Los estudiantes pueden obtener la membresía anual gratis subiendo a la app constancia de estudios, comprobante de domicilio, identificación oficial y tarjeta de débito o crédito, al momento de seleccionar uno de los paquetes.

Por el momento, cuenta con cinco estaciones, las cuales se encuentran en puntos claves para beneficio de los estudiantes: afuera de la Universidad Autónoma de Occidente, cerca de la Universidad Autónoma de Durango, a un costado del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física; además, cerca de la Universidad Tecmilenio, y la última está bajo el puente ubicado en el Bulevar Rolando Arjona frente a las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

Al inicio del proyecto, las autoridades anunciaron que contaría con un total de 16 estaciones que conectarían con zonas céntricas de la ciudad.

La persona tiene 30 minutos para realizar su viaje, si desea continuar la ruta, puede dejar la Bixie en su estación más cercana y realizar el proceso con una nueva bicicleta.

Al ser un proyecto en proceso, pueden haber algunas complicaciones.

”De momento pues un poco la manera de la aplicación nada más porque si es necesario la aplicación para hacer tanto el uso de las bicicletas como para lo de la anualidad y todas esas cosas, más que nada pues hacerlo más eficaz, más eficiente”, dijo Alejandro.

Durante el recorrido, Noroeste se percató de que había poca afluencia de usuarios, esto puede deberse a su reciente apertura.