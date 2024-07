“Este programa, lo he dicho varias veces, no es para hacer nubes ni para lluvia, es para aprovechar lo que la naturaleza expone para inducir que haya un poco más de precipitación de lo natural, entonces eso dependerá de las formaciones de nubes, de las condiciones climáticas que haya aguas arriba para estimular ese tipo de nubes” explicó Montes Salas.

Para estos sobrevuelos se escogió un polígono de 2 millones de hectáreas sobre las zonas altas del Estado.

“Tenemos dos empresas, van a volar, el programa es del 15 de julio al 15 de octubre, vamos a cubrir las cuencas, en general norte, centro y el sur”, dijo el Gobernador.

El meteorólogo encargado del proyecto es Ezequiel Hernández, quien explicó que después de dispersar el yoduro de plata en nubes seleccionadas se registran los resultados de manera casi inmediata.

“La inversión vale la pena porque al final de cuentas es un aporte a la problemática que tenemos, sobre todo con todos los efectos de cambio y alteraciones del clima. El sistema que estamos utilizando es el que se utiliza desde hace más de 40 años a nivel mundial, es el que se utiliza en Estados Unidos, en Dubai, en Sudáfrica, es el más efectivo sobre todo para nuestro tipo de clima”, explicó.

“En cuánto tiempo tenemos los resultados es casi inmediato, de 10 a 15 minutos que se libera el polvo ya tenemos la precipitación, ¿cómo le puedo decir esto? en base al radar doppler. En los años 2018, 19 y 20 trajimos nosotros un radar portátil, en esta ocasión no pudimos traerlo pero estamos trabajando con un radar doppler que se encuentra en Guasave, estamos trabajando junto con Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, y nosotros que tenemos un software especializado para detectar los objetivos que sean adecuados. No todas las nubes son precipitables, no todos los días”.