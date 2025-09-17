$!Arranca campaña de vacunación de virus del papiloma humano en Sinaloa

Este miércoles arrancó la campaña de vacunación del virus del papiloma humano en Sinaloa, con principal enfoque a niños y niñas del quinto grado de primaria. En conferencia de prensa, el Director de Prevención y Promoción, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, informó que aplicarán hasta 58 mil 170 dosis con meta para el 19 de diciembre de este año. “Vamos a ir a visitar los planteles escolares, pero también vamos a visitar casa por casa, estas estrategias que usa el sector público para la vacunación, han sido nuestra gran fortaleza”.

Indicó que previo a la aplicación de los biológicos, el sector salud se coordina con la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa para sensibilizar a padres de familia y estudiantes sobre la importancia de la prevención. “Al atacar con esta vacuna la enfermedad de transmisión sexual, prevenimos muchas formas de cáncer, principalmente el cérvico uterino”. Explicó que en México aún hay tabúes sobre la educación sexual, por lo cual dijo, llevarán este servicio a las comunidades más vulnerables de la entidad.

“Esta vacuna tiene mayor protección que la del año previo, la anterior tenía protección contra serotipos del VPH y este año va contra nueve tipos, nos va a ayudar a prevenir los principales cánceres y mejorar la salud de nuestras niñas y niños”. En ese sentido, mencionó que también aplicarán la vacuna a personas de 11 a 46 años que vivan con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, es decir, VIH. Para toda persona que acuda a un centro de salud, clínica u hospital, las vacunas son gratuitas. En esta jornada participan la Secretaría de Salud de Sinaloa, el Sistema IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.