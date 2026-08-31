Arranca ciclo escolar con 86 escuelas afectadas por fallas eléctricas

El regreso a las aulas en Sinaloa comenzó este lunes con planteles que todavía se encuentran en proceso de rehabilitación.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, son 86 escuelas las que presentan alguna situación relacionada con obras pendientes, principalmente por deficiencias en el suministro de energía eléctrica.

Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación, explicó que las condiciones no son iguales en todos los centros escolares, por lo que en aquellos donde el servicio eléctrico aún no se encuentra completamente restablecido se organizarán las actividades de manera escalonada.

Esto significa que algunos grupos podrán acudir determinados días, mientras que otros serán atendidos en jornadas distintas, conforme a las posibilidades de cada plantel.

Estimó que una parte importante de estos centros educativos quedará lista durante los primeros días del ciclo. Precisó que 41 escuelas estarán en condiciones de recuperar la asistencia presencial durante las primeras dos semanas de septiembre, una vez que terminen los trabajos que actualmente se realizan.

“En las primeras dos semanas de septiembre, 41 de estos 86 van a estar finiquitada la obra y estarán en condiciones de retomar la presencialidad”, señaló.

Félix Niebla añadió que en algunas escuelas el suministro eléctrico ya fue restablecido parcialmente, lo que permite comenzar con las clases, aunque bajo una dinámica distinta a la habitual mientras concluyen las labores.

“Por lo pronto, de manera gradual, estarán las maestras y maestros organizando el trabajo, porque algunos tienen energía de manera parcial y van a estar atendiéndose algunos por grado educativo unos días y otros de la semana”, indicó.

A este escenario se sumaron las condiciones climáticas registradas en los últimos días. Las lluvias provocaron acumulación de agua en algunos centros escolares, por lo que también tuvieron que realizarse modificaciones de última hora antes de recibir nuevamente a los estudiantes.

La Secretaria de Educación indicó que la situación de las escuelas continuará siendo revisada durante los próximos días, con el propósito de que los planteles que aún presentan inconvenientes puedan incorporarse progresivamente a la dinámica presencial ordinaria.