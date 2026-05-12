Arranca COEPRISS actividades de la Cuarta Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios

Culiacán, Sinaloa a 11 de mayo del 2026//. En el marco de la Cuarta Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) dio inicio este día a una serie de acciones de fomento, vigilancia y prevención sanitaria en distintos municipios del estado, comenzando con actividades dirigidas a mercados y rastros.

Estas acciones tienen como propósito reforzar las buenas prácticas de higiene y sanidad en establecimientos dedicados al manejo y comercialización de productos cárnicos y alimentos, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de las y los consumidores.

Durante la jornada, personal de COEPRISS realizó recorridos de verificación y actividades de orientación sanitaria, promoviendo el adecuado manejo de alimentos, limpieza de instalaciones, control de fauna nociva, correcta conservación de productos y cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

La Cuarta Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, impulsada por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), busca fortalecer entre la población y los sectores productivos la cultura de la prevención y la corresponsabilidad sanitaria.

Como parte de esta estrategia nacional, COEPRISS desarrollará durante la semana diversas actividades de capacitación, difusión y vigilancia sanitaria en establecimientos y espacios públicos, priorizando acciones preventivas que contribuyan a salvaguardar la salud de la población sinaloense.La dependencia reiteró el llamado a propietarios, comerciantes y ciudadanía en general a mantener y reforzar las medidas sanitarias, recordando que la protección contra riesgos sanitarios es una responsabilidad compartida.