$!Arranca construcción de desarrollo habitacional Bienestar Norte, para familias vulnerables en Culiacán

Además, en su discurso, prometió que el Gobierno estatal pagaría el área y las casas que se tenían proyectadas para las personas con discapacidad.

Dentro de esos lotes, aseguró, buscarían otorgar lotes a personas desplazadas por la violencia en sus comunidades.

“No son todas las que destinarán, van a estar las del Valle del Agua, a lo mejor vienen ahí algunos discapacitados, lo que sea, pero queremos que estén algunos desplazados, hay desplazados de Tepuche”, dijo.

Por su parte, el Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil subrayó que la obra tiene como prioridad beneficiar a un sector de la población y no generar otro tipo de intereses.

“Tener Gobiernos cercanos a la gente, hacer una forma honesta, responsable y humanista, y también digo humanista porque no hay nada más humano que este tipo de obras con sentido social porque el sentido social no es otra cosa más que el interés del pueblo (...), no estamos haciendo obras allá un puente en el medio de la carretera para generar otro tipo de intereses, pero que no son el del pueblo”, dijo.