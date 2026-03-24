$!Arranca construcción de secundaria técnica en Alturas del Sur; estaría lista a finales de 2026

En el sector Alturas del Sur, en Culiacán, comenzó la construcción de una nueva secundaria técnica que busca cubrir la demanda de estudiantes en esta zona. Durante un recorrido por la obra, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil informó que el proyecto apenas tiene un par de semanas en marcha y forma parte de una coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, encabezado por Rubén Rocha Moya.

El nuevo plantel contará con aulas, laboratorios, talleres, áreas deportivas y barda perimetral. El municipio aportó el terreno, mientras que el Estado se encarga de la inversión para la construcción. Gámez Mendívil señaló que esta obra responde a una necesidad de años, ya que jóvenes de Alturas del Sur y colonias cercanas han tenido que trasladarse largas distancias para poder cursar la secundaria.

En esta zona, dijo, hay más de 22 mil viviendas y la escuela más cercana queda lejos, lo que complica el acceso a la educación para muchas familias. “Aquí tenemos dos semanas de que inició la obra; venimos a acompañar, a darle seguimiento, a ver con nuestros propios ojos esta obra tan importante, tan necesaria, tan deseada por las familias de Alturas del Sur. Hay más de 22 mil viviendas en este momento en toda esta zona, que va hasta las colonias Lázaro Cárdenas y 21 de Marzo, y la secundaria más cercana se encuentra a gran distancia”, expresó.