$!Arranca Cruz Roja Sinaloa con recaudación; fija meta de $45 millones en Colecta Nacional 2026

Con el objetivo de recaudar 45 millones de pesos en Sinaloa, la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana inició formalmente su Colecta Nacional 2026, durante un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán. En el marco del 116 aniversario de la institución humanitaria, el Mandatario estatal llamó a la ciudadanía, al sector empresarial y a los distintos órdenes de gobierno a sumarse a la meta planteada para este año, bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”.

“Estoy convencido de que la Colecta Anual 2026, será todo un éxito y que juntos sociedad, Gobierno y ciudadanía, lograremos superar la meta que nos hemos propuesto. Cada peso suma a la vida y a la salud, esto que ves lo hacemos juntos. Ayudemos a la Cruz Roja”, expresó el Rocha Moya durante el arranque oficial. La meta de 45 millones de pesos busca fortalecer la operación de las delegaciones en el Estado, particularmente en la atención prehospitalaria, servicios médicos, capacitación y renovación de equipo. Durante el evento se informó que, como parte del respaldo institucional, el Gobierno del Estado realizó una aportación de 18.5 millones de pesos destinada a la adquisición de 10 nuevas ambulancias, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Además de la contribución gubernamental, en el acto inaugural se formalizaron donaciones empresariales y de distintas instancias públicas que en conjunto sumaron 20 millones 502 mil pesos, lo que representa un avance significativo en relación con la meta planteada para este año. El delegado estatal de Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Bloch Artola, destacó que los recursos obtenidos a través de la colecta anual se traducen directamente en servicios de auxilio y atención médica para la población sinaloense. “Todo lo que se ve, es resultado de un estado que coopera, cada peso que aportan se transforma en auxilio en atención médica en esperanza para miles de familias sinaloenses”, señaló. De acuerdo con datos presentados durante el evento, en 2025 la Cruz Roja delegación Sinaloa atendió más de 49 mil llamadas de auxilio y brindó 327 mil 270 atenciones en consultorios y salas de emergencia en las distintas delegaciones del Estado.