$!Arranca curso de verano en el ISDE 2026 con la participación de más de 400 niños y niñas

Con la participación de 450 niñas y niños, este lunes fueron inaugurados los cursos de verano del Instituto Sinaloense del Deporte en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “María del Rosario Espinoza”, de Culiacán. Durante el arranque, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó que para la administración estatal es una prioridad ofrecer actividades deportivas durante las vacaciones. Señaló que el deporte contribuye a la formación integral de la niñez, al fomentar disciplina, responsabilidad y otros valores, además de mantener a los menores activos durante el receso escolar.





“El deporte ayuda a generar disciplina, responsabilidad y valores; además, evita que las niñas y los niños permanezcan todo el tiempo frente a una pantalla y les brinda la oportunidad de realizar actividades productivas”, afirmó. Los cursos reunirán a participantes de entre 6 y 13 años, quienes durante dos semanas tendrán acceso a 15 disciplinas deportivas y recreativas, entre ellas boxeo, fútbol, atletismo, judo, karate, basquetbol, tiro deportivo, luchas asociadas, levantamiento de pesas, skateboarding, patinaje de velocidad y BMX, además de actividades dirigidas por entrenadores especializados. Félix Niebla informó que este mismo lunes también serían inaugurados cursos de verano en Villa Juárez, Navolato.





Indicó que el objetivo es mantener a niñas, niños y adolescentes ocupados en actividades deportivas, especialmente en una comunidad donde, dijo, se logró concluir con éxito el ciclo escolar tras una intervención interinstitucional. Además, afirmó que este tipo de programas permiten que los participantes desarrollen habilidades sociales al convivir con otros menores durante el periodo vacacional. “Van a vivir un verano maravilloso, donde además de aprender un deporte harán amistades con niñas y niños de distintas colonias, relaciones que seguramente perdurarán por muchos años”, comentó. Por su parte, el director general del ISDE, Armando Camacho Aguilar, señaló que la respuesta de las familias refleja la confianza en este programa y destacó que, además de promover la actividad física, los cursos representan una oportunidad para detectar nuevos talentos deportivos.





“Esta es una muestra de la fortaleza del Gobierno del Estado y de la preocupación porque nuestras niñas, niños y jóvenes tengan salud física y mental. También agradecemos a los padres de familia que depositan su confianza en nosotros durante estos 15 días”, comentó “De aquí surgen muchos semilleros. Aquí encontramos niñas y niños con las habilidades para desarrollarse en alguna disciplina y posteriormente incorporarse a los programas de iniciación deportiva y, más adelante, al alto rendimiento. Pero lo más importante es que comiencen a practicar deporte con respeto y valores”, puntualizó. En el acto inaugural también participó la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Connie Zazueta Castro, quien informó que, por segundo año consecutivo, el organismo impartirá actividades enfocadas en la promoción de los derechos de la niñez mediante juegos, arte y lectura.



