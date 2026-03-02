Arranca el 17 de marzo el programa de Licencias Permanentes en Sinaloa; costará $2,323

A partir del próximo 17 de marzo iniciará en Sinaloa el programa de Licencias Permanentes para Automovilistas y Motociclistas, el cual operará durante un periodo aproximado de dos a tres meses, conforme al decreto que emitirá el Ejecutivo estatal para establecer sus reglas de operación.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, el costo total de la licencia permanente será de 2 mil 323 pesos, equivalente a 18 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s) más el 10 por ciento destinado a Pro Educación.

En el Estado existen más de un millón y medio de conductores con licencia, quienes podrían ser potenciales beneficiarios del programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

El programa procederá para aquellas personas que cuenten con licencia vigente o registrada en el estado de Sinaloa, que no tengan infracciones graves y que no registren sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Entre los requisitos se establece la verificación de la existencia de la licencia en los padrones de Vialidad, presentar identificación oficial vigente y la revisión del historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo. Además, los solicitantes deberán firmar un manifiesto bajo protesta de decir verdad, declarando encontrarse en condiciones de salud aptas para conducir.

Modalidades del trámite

El trámite estará disponible en todas las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte, módulos y colecturías de Recaudación, con excepción del módulo de Recaudación de Homex y la Colecturía de Recaudación de Aguilla.

También podrá realizarse en línea a través de la plataforma digital ciudadano.sinaloa.gob.mx.

La entrega de la licencia podrá recogerse en los módulos de Ciudadano Digital ubicados en las Unidades de Servicios Estatales y Unidades Administrativas del Estado.

Con un costo adicional de 48 pesos, podrá enviarse al domicilio registrado en la licencia.

Además, se ofrecerá la opción de pago a 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes.

En caso de requerir reposición, esta tendrá un costo equivalente al 50 por ciento del valor inicial y procederá por extravío, robo, deterioro o actualización de datos.