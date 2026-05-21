$!Arranca el Aquatón 2026 en Sinaloa con jornada de colecta de agua potable

Este jueves 21 de mayo dio inicio el Aquatón 2026, la jornada de colecta de agua potable organizada por el Sistema DIF Sinaloa para apoyar a familias de comunidades afectadas por la sequía en todo el Estado. La actividad se realizó en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde desde temprana hora comenzaron a recibirse donaciones de agua embotellada por parte de ciudadanos, empresas, instituciones educativas, organismos civiles y dependencias gubernamentales.





Con esta edición, el Aquatón cumple cinco años consecutivos llevándose a cabo en Sinaloa, consolidándose como una de las campañas de apoyo social más importantes ante la problemática de escasez de agua que enfrentan diversas regiones de la entidad durante la temporada de estiaje.

De acuerdo con datos del DIF estatal, desde 2022 esta iniciativa ha permitido reunir más de 3 millones de litros de agua, distribuidos en mil 188 comunidades de los 20 municipios, beneficiando a más de 555 mil personas. Tan solo en la edición de 2025 se logró una cifra histórica de más de un millón 150 mil litros de agua recolectados para apoyar a familias sinaloenses.



