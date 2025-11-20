$!Arranca el desfile del 20 de Noviembre en Culiacán bajo resguardo de más de 10 mil efectivos

El desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana inició este miércoles 20 de noviembre en Culiacán, con la participación de instituciones educativas, deportivas, culturales y militares.









El desfile se realiza bajo un amplio operativo de seguridad que, según lo informado previamente por autoridades, contempla el despliegue de más de 10 mil elementos.









De acuerdo con información emitida en días recientes por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el dispositivo implementado para el resguardo del desfile está integrado por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por policías municipales.









Mientras se desarrolla el desfile se mantienen cerradas vialidades del primer cuadro de la ciudad, por lo que se registra un denso tráfico en el sector.