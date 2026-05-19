$!Arranca el Mundialito Culiacán 2026 con 48 equipos infantiles

Con la participación de 48 equipos integrados por escuelitas de futbol de colonias populares y sindicaturas, este martes inició el Mundialito Culiacán 2026, torneo infantil que durante toda la semana reunirá a cerca de mil niñas y niños en distintas sedes deportivas del municipio.
La primera jornada se llevó a con la presencia de cientos de madres y padres de familia que acudieron para apoyar a sus hijas e hijos.
En esta edición participan selecciones de la categoría Infantil Mixto, cuyos integrantes representan a distintos países en una competencia que busca fomentar la convivencia, el deporte y la integración familiar.
La Presidenta Municipal interina Ana Miriam Ramos Villarreal asistió al arranque de los encuentros y destacó que el Ayuntamiento de Culiacán mantiene el impulso al deporte infantil como una herramienta para fortalecer valores, disciplina y sana convivencia entre la niñez.
“Nosotros como Ayuntamiento somos impulsores de todo este gran apoyo deportivo, nos llena de orgullo poder ser parte de esta cultura deportiva en nuestros niños y niñas”, expresó.
La Alcaldesa señaló que el municipio ha respaldado alrededor de 36 canchas de futbol en distintos sectores de Culiacán y actualmente se construyen tres nuevas canchas de pasto sintético, una en Villa Satélite y dos en el Centro Cívico Constitución.
Añadió que en los próximos días serán entregadas otras cinco canchas que ya se encuentran concluidas, como parte de las acciones para ampliar la infraestructura deportiva en el municipio.
El Mundialito Culiacán 2026 continuará desarrollándose durante toda la semana en diversas canchas y concluirá el próximo domingo en el Estadio Universitario.