$!Arranca el Mundialito Culiacán 2026 con 48 equipos infantiles

Con la participación de 48 equipos integrados por escuelitas de futbol de colonias populares y sindicaturas, este martes inició el Mundialito Culiacán 2026, torneo infantil que durante toda la semana reunirá a cerca de mil niñas y niños en distintas sedes deportivas del municipio.

La primera jornada se llevó a con la presencia de cientos de madres y padres de familia que acudieron para apoyar a sus hijas e hijos.

En esta edición participan selecciones de la categoría Infantil Mixto, cuyos integrantes representan a distintos países en una competencia que busca fomentar la convivencia, el deporte y la integración familiar.