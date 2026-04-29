$!Arranca en Culiacán construcción de la primera Unidad de Bienestar Animal, con inversión de más de $21 millones

Este miércoles, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha la construcción de la Unidad de Bienestar Animal en la colonia Paseo Alameda, al norte del ciudad.

El proyecto contempla una inversión de 21 millones 153 mil 570.88 de pesos para levantar una infraestructura que incluirá áreas de adopción, quirófano, consultorios, espacios de recuperación, zona de aislamiento, así como jaulas con asoleaderos y una cámara de cremación.

La creación de este espacio llega después de años de presión de asociaciones y rescatistas que han denunciado abandono, maltrato y la falta de políticas públicas efectivas en el municipio.

Durante el evento, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez reconoció que se trata de un proyecto que tardó años en concretarse y que se construyó con aportaciones de colectivos, quienes ahora también serán clave para su funcionamiento.

“Por eso, esto es más que una obra, es el primer paso de algo tan significativo, 15 años picando piedra, que sí sirvieron para algo, nos dieron un marco de referencia, un marco jurídico, pero también nos llevó a este momento, por eso les agradezco la compañía, el seguimiento de este proyecto, puertas abiertas, fue construido también gracias a sus comentarios, a sus recomendaciones y a partir de aquí, ahora que ya vamos a iniciar, pues más seguimiento porque también necesitamos seguir fortaleciendo estos vínculos que ya tenemos con estas fundaciones”, expresó.

Desde las organizaciones, Brenda González, de Huellita con Causa, señaló que contar con un espacio así representa un avance, pero insistió en que el verdadero cambio dependerá de que se garantice su operación y continuidad.