$!Arranca en Culiacán construcción de la primera Unidad de Bienestar Animal, con inversión de más de $21 millones

Este miércoles, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha la construcción de la Unidad de Bienestar Animal en la colonia Paseo Alameda, al norte del ciudad.
El proyecto contempla una inversión de 21 millones 153 mil 570.88 de pesos para levantar una infraestructura que incluirá áreas de adopción, quirófano, consultorios, espacios de recuperación, zona de aislamiento, así como jaulas con asoleaderos y una cámara de cremación.
La creación de este espacio llega después de años de presión de asociaciones y rescatistas que han denunciado abandono, maltrato y la falta de políticas públicas efectivas en el municipio.
Durante el evento, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez reconoció que se trata de un proyecto que tardó años en concretarse y que se construyó con aportaciones de colectivos, quienes ahora también serán clave para su funcionamiento.
“Por eso, esto es más que una obra, es el primer paso de algo tan significativo, 15 años picando piedra, que sí sirvieron para algo, nos dieron un marco de referencia, un marco jurídico, pero también nos llevó a este momento, por eso les agradezco la compañía, el seguimiento de este proyecto, puertas abiertas, fue construido también gracias a sus comentarios, a sus recomendaciones y a partir de aquí, ahora que ya vamos a iniciar, pues más seguimiento porque también necesitamos seguir fortaleciendo estos vínculos que ya tenemos con estas fundaciones”, expresó.
Desde las organizaciones, Brenda González, de Huellita con Causa, señaló que contar con un espacio así representa un avance, pero insistió en que el verdadero cambio dependerá de que se garantice su operación y continuidad.
“Agradezco al alcalde por este proyecto que ahora sí se lleve a cabo, que se concrete, porque eso habla de que se estén haciendo las cosas a favor, sí de la sociedad pero también de los animales, los animales habitan este planeta igual que nosotros, el planeta, el mundo no nos pertenece, coexistimos con ellos, necesitamos vivir de manera armoniosa con ellos pero al ser una especie evolucionada, nosotros los humanos tenemos la responsabilidad de velar por su protección, por sus derechos, tienen que hacerse válidos, tienen que protegerse”, aseguró.
En el mismo sentido, Rebeca Uriarte, de Fundación Laika, subrayó que esta unidad responde a una deuda pendiente con los animales, aunque advirtió que el problema de fondo sigue siendo la falta de cultura y responsabilidad social.
“Hoy por eso es un día especial, al ser la primera piedra de una unidad de bienestar animal en Culiacán considero que es una deuda histórica que tenemos con los derechos y la vida de aquellos seres vulnerables que han venido sufriendo situaciones de violencia, crueldad, maltrato y de una sociedad que les hemos quedado a deber por falta de educación, de cultura, de valores, de oportunidades.”, manifestó.
La unidad buscará concentrar servicios como esterilización, atención médica, adopciones y campañas de concientización, además de coordinar el trabajo con asociaciones civiles.
La puesta en marcha de este espacio coincide con la creación de la Dirección de Bienestar Animal en el municipio.
Durante el evento estuvieron presentes los diputados locales Rodolfo Valenzuela Sánchez, Erika Martínez Rodríguez, Kristiam Alexis Espinoza García y Arely Berenice Ruiz López, así como regidoras, regidores y titulares de diversas áreas municipales.
ÁREAS DE LA UNIDAD:
- Recepción
- Área de adopción
- Área de gatos
- Área de perros
- 2 consultorios
- Área de esterilización
- Área de recuperación
- Farmacia
- Laboratorio
- Área administrativa
- Área de salón/aseo
- Área de aislamiento por enfermedades
- Quirófano
- Salón de usos múltiples
- Cámara de cremación
- 10 jaulas con asoleadero individuales
- 3 jaulas grupales con asoleadero
- Área de almacenamiento y preparación de alimentos
- Asoleaderos grupales