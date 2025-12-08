$!Arranca en Culiacán jornada de canje de armas de fuego por dinero en efectivo

Este lunes comenzó en Culiacán el programa de Desarme Voluntario “Sí al desarme, sí a la paz”, una campaña que permite entregar armas de fuego de manera anónima a cambio de un apoyo económico. A partir del 8 y hasta el 12 de diciembre, el módulo operará en el Polideportivo Juan S. Millán en un horario de 09:00 a 15:00 horas. Este periodo corresponde al último bloque del programa estatal de desarme, que también se lleva a cabo de manera simultánea en el municipio de Badiraguato.

Durante el evento, la titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Tania Karina Parra y Parra, informó que en lo que va del año se han destruido 956 armas de fuego, cifra que supera la meta establecida para 2025. Señaló que la presencia de un arma en el hogar incrementa los riesgos de lesiones y muertes, además de que, en contextos de violencia familiar, la probabilidad de homicidio aumenta cuando existe un arma disponible. Parra explicó que la campaña busca retirar armas de los hogares de manera segura y anónima, y también promover la participación de niñas y niños mediante el intercambio de juguetes bélicos por materiales formativos como juegos de mesa o balones. “Sabemos que los riesgos de muertes se elevan doce veces más cuando hay un arma de fuego en la casa y esta se activa contra los familiares. Además, cuando una mujer vive en un entorno de violencia, la posibilidad es siete veces mayor cuando en ese hogar hay un alma de fuego”,apuntó.

“Queremos invitarlos a todos, a todos los miembros de esta comunidad, a participar de la campaña ‘Sí al desarme, sí a la paz’ y continuar con esta acción preventiva”. En la inauguración participaron autoridades municipales, estatales y militares. En representación de la Novena Zona Militar, el coronel de infantería Felipe Rodríguez Quiroz, comandante del 94 Batallón, señaló que la campaña del canje de armas 2025 es un esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno estatal y municipal, alineado a la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno federal. Subrayó que el objetivo es reducir riesgos dentro de los hogares y evitar que las armas terminen en situaciones de violencia. “Esta campaña tiene como objetivo principal reducir los riesgos en los hogares, prevenir accidentes y disminuir la posibilidad de que las armas lleguen a manos equivocadas”, destacó. “Se trata de una acción concreta para fomentar la cultura de legalidad, la confianza ciudadana y la seguridad humana”.