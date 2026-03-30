$!Arranca en Culiacán operativo de Semana Santa 2026 con más de mil elementos

Con un despliegue de más de mil elementos de seguridad y rescate pertenecientes a los tres niveles de Gobierno, las autoridades municipales dieron el banderazo oficial al operativo de Semana Santa 2026 en Culiacán. Bajo la premisa de garantizar la integridad de las familias, el Ayuntamiento puso en marcha estas acciones preventivas que cubrirán 31 balnearios, centros de barrio y diversas sindicaturas del municipio. De acuerdo con Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal de Protección Civil, el plan operativo de los mil efectivos desplegados, aproximadamente 300 estarán destinados exclusivamente a labores de auxilio y primeros auxilios, mientras que el resto se enfocará en tareas de seguridad pública y patrullajes tanto en la zona urbana como en los puntos de mayor afluencia turística.

“La más cordial de las bienvenidas a este operativo de Semana Santa en coordinación con todas las autoridades de manera interinstitucional para este banderazo de Semana Santa 2026”, señaló Mendoza Ontiveros. Protección Civil estima que para este periodo vacacional arriben más de 100 mil visitantes a la capital sinaloense. Por ello, se mantendrá presencia fija en destinos recreativos como Imala, Sanalona, Quilá, Valle Alto, el Parque Constitución y Costa Rica. Durante el protocolo de inicio, las autoridades recalcaron que el éxito del operativo depende también de la responsabilidad ciudadana. Se recordó a la población que está estrictamente prohibido nadar en zonas de alto riesgo, como el vaso de la presa Sanalona y otros puntos que ya se encuentran debidamente señalizados. Para brindar una atención integral, se han instalado cinco puntos de auxilio vial en las salidas estratégicas de la ciudad, donde se ofrecerá apoyo mecánico y atención de emergencias.