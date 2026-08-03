$!Arranca en Sinaloa el canje de uniformes, útiles y calzado para 481 mil estudiantes

El Gobierno de Sinaloa inició este lunes el Programa de Canje de Uniformes, Útiles Escolares y Calzado Deportivo, mediante el cual se entregarán apoyos gratuitos a 481 mil 622 alumnos de educación básica de escuelas públicas, con una inversión de 320 millones de pesos.
Durante el arranque del programa, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde llamó a madres y padres de familia a acudir a los más de mil centros de canje instalados en todo el estado para recibir los apoyos antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
La Mandataria señaló que el programa busca aliviar el gasto que representa el regreso a clases y garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con los insumos necesarios para continuar sus estudios.
Cada estudiante recibirá dos uniformes escolares y un paquete de útiles, mientras que los alumnos de preescolar también obtendrán un par de calzado deportivo.
La secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que el canje se realizará de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno.
Durante esta primera semana serán atendidos los alumnos cuyos apellidos inicien de la A a la F, mientras que el programa permanecerá abierto hasta noviembre para quienes no puedan acudir en la fecha asignada.
Añadió que el año pasado se alcanzó un 98 por ciento de cobertura, por lo que la meta es superar ese porcentaje en esta edición.
El Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, explicó que la inversión total asciende a 320 millones de pesos, de los cuales 80 millones fueron entregados por adelantado a pequeños talleres y empresas textiles para la confección de los uniformes.
Indicó que el programa no sólo beneficia a las familias sinaloenses, sino que también impulsa la economía local al generar empleo para fabricantes y proveedores del Estado.
El programa cuenta con 592 centros de canje de uniformes, 408 para útiles escolares y 121 para calzado deportivo, distribuidos en los 20 municipios de Sinaloa.