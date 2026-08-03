$!Arranca en Sinaloa el canje de uniformes, útiles y calzado para 481 mil estudiantes

El Gobierno de Sinaloa inició este lunes el Programa de Canje de Uniformes, Útiles Escolares y Calzado Deportivo, mediante el cual se entregarán apoyos gratuitos a 481 mil 622 alumnos de educación básica de escuelas públicas, con una inversión de 320 millones de pesos. Durante el arranque del programa, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde llamó a madres y padres de familia a acudir a los más de mil centros de canje instalados en todo el estado para recibir los apoyos antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.





La Mandataria señaló que el programa busca aliviar el gasto que representa el regreso a clases y garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con los insumos necesarios para continuar sus estudios. Cada estudiante recibirá dos uniformes escolares y un paquete de útiles, mientras que los alumnos de preescolar también obtendrán un par de calzado deportivo. La secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que el canje se realizará de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno. Durante esta primera semana serán atendidos los alumnos cuyos apellidos inicien de la A a la F, mientras que el programa permanecerá abierto hasta noviembre para quienes no puedan acudir en la fecha asignada. Añadió que el año pasado se alcanzó un 98 por ciento de cobertura, por lo que la meta es superar ese porcentaje en esta edición.



