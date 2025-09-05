$!Arranca en Sinaloa Semana Nacional de Salud Pública 2025

La Secretaría de Salud de Sinaloa arrancó este jueves la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se realizará del 6 al 13 de septiembre en busca fortalecer la prevención y la atención temprana de enfermedades.
El titular de la dependencia Cuitláhuac González Galindo informó que en el estado desarrollarán más de mil 600 actividades, entre ferias de la salud, pláticas educativas, talleres, difusión en medios y acciones comunitarias, con el objetivo de promover hábitos saludables en todas las edades y fortalecer la coordinación interinstitucional.
El funcionario destacó que estas acciones se complementan con el trabajo diario de los hospitales y centros de salud, destinados a atender a la población que lo requiera.
“En nuestro estado se llevarán a cabo más de mil 600 actividades, entre ferias de salud, pláticas educativas, talleres, difusión en medios y actividades comunitarias con el objetivo de acercar la salud a cada colonia, a cada escuelas y a cada hogar. Hoy, más que nunca, confirmamos que la salud es el pilar del bienestar y el motor del desarrollo”, subrayó.
En representación del Coordinador Nacional del Servicio Nacional de Salud Pública, Andrés Castañeda Prado, la jefa del Departamento del Área Médica, Georgina Rodríguez Elizondo, explicó que la iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, busca alcanzar a 20 millones de personas en todo el país.