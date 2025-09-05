$!Arranca en Sinaloa Semana Nacional de Salud Pública 2025

La Secretaría de Salud de Sinaloa arrancó este jueves la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se realizará del 6 al 13 de septiembre en busca fortalecer la prevención y la atención temprana de enfermedades.

El titular de la dependencia Cuitláhuac González Galindo informó que en el estado desarrollarán más de mil 600 actividades, entre ferias de la salud, pláticas educativas, talleres, difusión en medios y acciones comunitarias, con el objetivo de promover hábitos saludables en todas las edades y fortalecer la coordinación interinstitucional.

El funcionario destacó que estas acciones se complementan con el trabajo diario de los hospitales y centros de salud, destinados a atender a la población que lo requiera.