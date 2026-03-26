Arranca este viernes en Bellavista, Guasave, operativo de seguridad de Semana Santa 2026

Este viernes se dará el banderazo de inicio del Plan General Operativo Semana Santa 2026 en Bellavista, Guasave, como parte de la estrategia coordinada entre autoridades de seguridad, Protección Civil y cuerpos de auxilio para resguardar a la población durante el próximo periodo vacacional.

El operativo se desarrollará del 28 de marzo al 6 de abril en los 20 municipios del Estado, con acciones enfocadas en la prevención, vigilancia y atención de emergencias en un total de 172 centros recreativos y ceremoniales, entre los que se incluyen playas, ríos, pueblos mágicos y zonas tradicionales de concentración.

De acuerdo con la proyección oficial, se espera una afluencia superior a los 2 millones 600 mil visitantes durante la Semana Santa, lo que implica un despliegue amplio de recursos humanos y logísticos para garantizar condiciones de seguridad tanto para turistas como para habitantes locales.

Como parte de las acciones, se contempla el reforzamiento de la presencia de corporaciones en carreteras, con el fin de brindar apoyo a los vacacionistas que se trasladen por el Estado, así como la instalación de puntos de auxilio en destinos turísticos para prevenir accidentes y atender emergencias médicas de manera oportuna.

Además, las autoridades mantendrán operativos en zonas urbanas y áreas habitacionales para inhibir la comisión de delitos durante el periodo vacacional, especialmente en aquellos casos en que las familias se ausenten de sus hogares.

El esquema de coordinación incluye comunicación permanente a través del sistema C4i, lo que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier incidente. También se contempla el uso de helicópteros para sobrevuelos preventivos y, en caso necesario, su utilización como ambulancias aéreas.

En el operativo participan instancias estatales como las secretarías de Seguridad Pública, Turismo y Bienestar, así como autoridades municipales, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Las autoridades han realizado llamados a la población a disfrutar del periodo vacacional con responsabilidad, priorizando el autocuidado y utilizando el número de emergencias 9-1-1 en caso de requerir apoyo.