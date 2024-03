Durante los primeros minutos de este viernes, Jesús Estrada Ferreiro dio inicio a su primer acto de campaña de cara a los comicios federales en el que va como candidato al Senado de la República por el Partido del Trabajo.

El evento se llevó a cabo a un costado del Ayuntamiento de Culiacán, lugar en el que fungió como Presidente Municipal por tres años antes de ser desaforado.

Entre los asistentes estuvo, Yolanda de la Cruz Cárdenas quien va como 2 en la fórmula por el PT e Iliana Zenith García Dueñas, quien busca un cargo en la Cámara de Diputados por el Distrito 06.

El ex Alcalde del Culiacán, mencionó que los procesos abiertos en su contra no afectarán su campaña pues se trata de un tema fabricado por el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“No, no para nada, al contrario, la gente odia el tema del abuso, no están de acuerdo con el abuso de autoridad, la gente sabe bien quién es Rubén Rocha Moya, porque es un delincuente prácticamente junto con los diputados y sabe quién soy yo. A mí no me va a afectar”

Destacó no estar afiliado ni a Morena, ni a los Partidos del Trabajo, Revolución Democrático, Acción Nacional ni Sinaloense, por lo que se considera un candidato ciudadano.

A pregunta expresa sobre la elección del ayuntamiento como punto de concentración respondió, en tono jocoso, que se debía a qué regresaría a trabajar en junio ahí.

“Pues tengo que regresar aquí a trabajar en julio”, dijo.

A las 12 de la madrugada, los convocados aplaudieron y empezaron los actos de proselitismo, con palabras de la diputada Liliana Zenith, seguida de Yolanda de la Cruz y Jesús Estrada, quién dijo estar conforme con los asistentes a su evento, pues no se trata de acarreados como los que estuvieron en Morena.

“El número de personas que estamos aquí, no sé compara en nada con el número de personas que están allá en morena ahorita, nada más que aquí no tenemos camiones de acarreados”, señaló

“Aquí está la gente que nos quiere, que nos aprecia, la gente que sabe quiénes somos, la gente que sabe que no somos farsantes”.

Los actos proselitistas quedaron inaugurados alrededor de las 12:15 de la madrugada, mientras se ondeaban banderas a favor del candidato al Senado, se escuchaba la música adaptada a su campaña y colocaban la primer calca en el vidrio trasero de uno de los automóviles aparcados frente al Palacio Municipal.