$!Arranca INE en Sinaloa organización de elección federal de 2027

El Instituto Nacional Electoral en Sinaloa instaló este miércoles 30 de septiembre su Consejo Local, con lo que inició formalmente la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.

El Consejo Local será responsable de la organización de la elección de las siete diputaciones federales que corresponden a Sinaloa, cuya jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.

“El día de hoy nos encontramos reunidos con motivo de la instalación de este Consejo Local y dentro de nueve meses estaremos celebrando la jornada electoral”, destacó Jorge Luis Ruelas Miranda, consejero presidente del INE en Sinaloa.

Indicó que la lista nominal de Sinaloa está integrada por alrededor de 2.4 millones de personas.

Además de las siete diputaciones federales, en Sinaloa se elegirán la Gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, proceso local que estará a cargo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Ruelas Miranda explicó que la concurrencia de las elecciones implicará que en las casillas se reciban los votos para los distintos cargos, por lo que la ciudadanía encontrará cuatro boletas.

“La complejidad de una elección concurrente radica precisamente en la capacidad organizativa que deberán mostrar el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa”.

Entre las primeras tareas del Consejo Local estará la designación de quienes integrarán los consejos distritales, así como la revisión de los lugares donde se instalarán las casillas.