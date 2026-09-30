$!Arranca INE en Sinaloa organización de elección federal de 2027

El Instituto Nacional Electoral en Sinaloa instaló este miércoles 30 de septiembre su Consejo Local, con lo que inició formalmente la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.
El Consejo Local será responsable de la organización de la elección de las siete diputaciones federales que corresponden a Sinaloa, cuya jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.
“El día de hoy nos encontramos reunidos con motivo de la instalación de este Consejo Local y dentro de nueve meses estaremos celebrando la jornada electoral”, destacó Jorge Luis Ruelas Miranda, consejero presidente del INE en Sinaloa.
Indicó que la lista nominal de Sinaloa está integrada por alrededor de 2.4 millones de personas.
Además de las siete diputaciones federales, en Sinaloa se elegirán la Gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, proceso local que estará a cargo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Ruelas Miranda explicó que la concurrencia de las elecciones implicará que en las casillas se reciban los votos para los distintos cargos, por lo que la ciudadanía encontrará cuatro boletas.
“La complejidad de una elección concurrente radica precisamente en la capacidad organizativa que deberán mostrar el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa”.
Entre las primeras tareas del Consejo Local estará la designación de quienes integrarán los consejos distritales, así como la revisión de los lugares donde se instalarán las casillas.
También comenzará el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, quienes tendrán contacto con la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla.
Ruelas Miranda indicó que también se definirán los mecanismos para garantizar que los paquetes electorales lleguen íntegros a los consejos distritales, además de realizar simulacros de los sistemas de información sobre la jornada electoral, del Programa de Resultados Electorales Preliminares y de los cómputos.
“La mención de estas actividades nos lleva apenas unos segundos, pero estoy seguro que todas las personas presentes conocemos la magnitud del reto que tenemos delante y las tareas que hoy iniciamos”.
Durante la sesión también se aprobó el horario de labores del Consejo Local y los consejos distritales durante el proceso electoral, que será de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 13:00 horas los sábados.
El Consejo Local quedó integrado por Ruelas Miranda como presidente y Rosa Aurelia Rubio Vea como secretaria, además de las consejerías electorales de Alhelí Fabiola Urquizú Solís, Ramona López Lizárraga, María del Rosario Leyva Valenzuela, Espartaco Muro Cruz, Jaime Soberanes Ríos y Miguel Alonso Camacho Mejía.
Las consejerías electorales y las representaciones partidistas tendrán participación durante la preparación del proceso, particularmente en la vigilancia de las actividades y la capacitación electoral.
“Para que la ciudadanía tenga certeza de que se organiza una elección con apego a la ley, pues la legalidad no es solo uno de los principios rectores de la función electoral, sino un instrumento que incidirá en la confianza de la ciudadanía”, afirmó Ruelas Miranda.
Las precampañas para las candidaturas a diputaciones federales comenzarán en enero, precisó posteriormente el consejero presidente.