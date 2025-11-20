$!Arranca la Feria Ganadera de Culiacán 2025 bajo operativo reforzado de seguridad

La Feria Ganadera de Culiacán 2025 inició este jueves 20 de noviembre con un operativo de seguridad reforzado, luego de que la edición anterior fuera cancelada debido a ataques relacionados con la violencia criminal en la entidad. Las autoridades estatales y la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) confirmaron que el evento se desarrollará durante los próximos 10 días en las instalaciones ganaderas ubicadas en la carretera Culiacán–Eldorado y la autopista Benito Juárez. El dispositivo de seguridad contempla la participación de al menos 4 mil elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.









De acuerdo con lo expuesto por el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia del lunes 17 de noviembre, la logística y el operativo fueron definidos con antelación en conjunto con los organizadores, con el fin de garantizar condiciones de resguardo para los asistentes. Las actividades comenzaron el domingo 16 de noviembre con la tradicional Cabalgata, encabezada inicialmente por el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, y a la que posteriormente se sumó el mandatario estatal.







La UGRS confirmó que esta edición incluye exposiciones de ganado, espectáculos de charrería, juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los artistas que conformarán la programación musical. El contexto de seguridad ha marcado el regreso de la feria. Entre septiembre y noviembre de 2024 se registraron 499 homicidios y más de 490 desapariciones forzadas en Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.





