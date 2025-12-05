$!Arranca la Verbena Popular 2025 en Culiacán con Villa Navideña

La Verbena Popular de Culiacán abrió su puertas este viernes en su edición 2025, en su sede habitual frente a la Ley Palmito. Alrededor de las 18:00 horas, la presidenta del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Irma Nydia Gasca Aldama, presionó el botón que encendió la Villa Navideña y con ello inició formalmente el primer día de actividades. La funcionaria estuvo acompañada por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil; el director del DIF Municipal, Cirilo Celis Acuña; el Mayor de Infantería, Jonathan Macedo Martínez, director de la Policía Municipal; el director de Protección Civil, Jesús Gil Mendoza; así como regidoras y regidores. La edición 2024 de la verbena se desarrolló en medio de la crisis de violencia que inició en septiembre de ese año y que se ha prolongado por más de 14 meses, hasta este día.

Previo al encendido, el Alcalde destacó que, a pesar de los momentos difíciles que ha atravesado la ciudad en materia de seguridad, el Ayuntamiento decidió mantener los eventos públicos que han tenido lugar en las últimas semanas. “Si bien hemos tenido un momento difícil, pero ahí están ya algunas agendas públicas, sociales, de mucha participación ciudadana, la Feria del Libro, la Feria Ganadera la semana pasada y ahora pues encontramos en este momento una oportunidad de venir con nuestras familias, con nuestras amigas, con nuestros amigos y seguir escribiendo historias bonitas para toda la gente”, señaló.

Sobre el operativo de seguridad, mencionó que existe coordinación entre las distintas corporaciones para resguardar a las personas que acudan. “Hay un trabajo coordinado para efectos de estar muy al pendiente de las familias que asisisten aquí a la verbena”. El Presidente Municipal invitó a la ciudadanía a asistir y recordó que la verbena permanecerá abierta todos los días de 16:00 a 23:00 horas hasta el 4 de enero del 2026. De acuerdo al DIF Municipal, este año la Verbena Popular contará con 27 juegos mecánicos, 108 stands de venta, zona gastronómica y la instalación de la Villa Navideña bajo el lema “La Navidad nos une”.

La taquilla tendrá un costo de 20 pesos; el estacionamiento, 30 pesos; y el uso de sanitarios, 5 pesos. Además, habilitaron una “taquilla azul” para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En materia de seguridad y protección civil, participarán la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, C4i, Cruz Roja y Bomberos. Se instalarán puestos de auxilio, brigadas internas de DIF y personal médico, psicológico y de trabajo social.