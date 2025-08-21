$!Arranca Medicatón 2025 en Culiacán para apoyar a familias vulnerables

Medicatón 2025 abrió sus puertas este jueves en Culiacán, buscando reunir medicamentos y artículos de primera necesidad para personas en situación de vulnerabilidad.

El centro de acopio se instaló frente al Ayuntamiento, donde desde las 8:00 horas comenzaron a llegar los primeros donativos.

Irma Nidya Gasca Aldama, presidenta del DIF Culiacán, explicó que lo recaudado se distribuirá en comedores comunitarios, casas de salud en sindicaturas, albergues, brigadas semanales de salud y a personas en situaciones de emergencia.

“Cada donación representa apoyo directo para quienes enfrentan problemas de salud y carecen de recursos”, señaló.