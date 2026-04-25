$!Arranca rehabilitación del Centro Cívico Constitución de Culiacán con inversión inicial de $19 millones

El Centro Cívico Constitución, uno de los espacios deportivos más utilizados en la ciudad, inició este viernes su proceso de rehabilitación con una primera etapa de obras enfocadas en mejorar sus principales áreas. El Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó el arranque de los trabajos, que contemplan una inversión cercana a los 19 millones de pesos. Además, informó que el proyecto completo superará los 40 millones de pesos e incluirá la modernización integral del complejo.





En esta fase se intervendrán las canchas de fútbol, donde se instalará pasto sintético, además de la renovación del sistema de alumbrado, rehabilitación de la pista de atletismo y mejora de sanitarios. Posteriormente, se prevé actuar en las áreas de básquetbol, voleibol y frontenis. “Esta tarde vamos a iniciar con la remodelación de las dos canchas de fútbol completas y son de pasto sintético, vamos a cambiar el alumbrado público o el alumbrado de las canchas, la reja, todo lo que se necesite, pero también la pista atletismo y de ahí nos vamos a brincar a las canchas de básquetbol, de voleibol, de frontenis, etcétera, las de aquel lado”, informó. “Hoy vamos a iniciar una inversión de 19 millones de pesos en la primera etapa ... van a ser un poco más de 40 millones de pesos en todo el centro cívico constitución”.



