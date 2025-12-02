$!Arranca Semana Estatal del Adolescente con enfoque en salud emocional y prevención de adicciones

Destacó que este tipo de acercamientos buscan atender necesidades específicas de los jóvenes.

El evento fue encabezado por el Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo.

La Secretaría de Salud de Sinaloa puso en marcha la Semana Estatal del Adolescente en el Colegio Sinaloa, sede La Conquista, en Culiacán, con el objetivo de acercar a estudiantes información y servicios sobre temas prioritarios para este grupo de edad, como la prevención de adicciones, la salud sexual y la salud emocional.

“Es es un acercamiento con los jóvenes, con los adolescentes”, expresó al explicar el programa.

Señaló que se busca dialogar sobre las enfermedades y riesgos que afectan a este grupo poblacional.

“Vamos a platicar un poco de las enfermedades que afectan a ellos y sobre todo ellos son chavos vulnerables, yo pienso que desde otros índoles”, dijo.

González Galindo subrayó que la etapa adolescente representa retos particulares en el ámbito emocional.

“Creo que esta edad donde la parte emocional tiene un auge más más relevante, donde el desarrollo, el desubicarte, creo que es el riesgo de las adicciones”, señaló.

En este sentido, explicó que el enfoque de la Secretaría se centrará en acompañar a los jóvenes en estos aspectos.

“Esa es la parte que nos toca atender con ellos ahorita. Entonces, vamos a ver la parte emocional, la parte de las adicciones, la importancia del deporte en esta edad también para prevenir el problema”, mencionó.

El funcionario insistió en que la adolescencia es un periodo en que ciertos riesgos se intensifican, particularmente aquellos vinculados a la salud mental.

“Esta edad es la que tiene mayor riesgo de que un chavo, un niño y una niña se nos desvíe tanto en la parte del suicidio como en la parte de la depresión”, dijo durante el evento.

La Semana Estatal del Adolescente contempla diversas actividades y charlas impartidas por personal de salud con el objetivo de acercar herramientas y orientación a estudiantes, así como promover conductas preventivas y fortalecer entornos saludables en los planteles educativos.