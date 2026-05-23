$!Arranca Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Sinaloa con enfoque en prevención de enfermedades

Desde Culiacán, la Secretaria de Salud de Sinaloa dio inicio a la Semana Nacional de Salud Pública 2026, una campaña enfocada en fortalecer la prevención y promoción de la salud, del 23 al 30 de mayo. Durante el arranque de la jornada, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo explicó que la estrategia contempla actividades intensivas de información, detección y prevención de enfermedades como dengue, VIH, hepatitis, diabetes, hipertensión y cáncer. “La Semana Nacional de Salud Pública es una semana que está enfocada en poder estar generando promoción a la salud de manera intensiva en diversas enfermedades”, expresó.

Indicó que anteriormente estas campañas estaban más relacionadas con jornadas de vacunación, pero actualmente el objetivo es fortalecer la prevención integral y fomentar hábitos saludables entre la población. González Galindo detalló que en Sinaloa las principales causas de mortalidad están relacionadas con infartos y cardiopatías, además de complicaciones derivadas de la diabetes y distintos tipos de cáncer. “Sobre todo infarto, infarto es una de las causas más comunes o cardiopatías que le decimos. De ahí ya pueden seguir complicaciones de la diabetes, el cáncer”, comentó. Añadió que la mayor incidencia de estos padecimientos se presenta en personas mayores de 55 años, grupo donde también se concentra la mayor mortalidad asociada a enfermedades crónicas.