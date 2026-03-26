$!Arranca SEPyC plan para resguardar escuelas de Sinaloa en Semana Santa

La Secretaria de Educación Pública y Cultura puso en marcha este jueves la estrategia estatal de resguardo de escuelas en Sinaloa durante el periodo vacacional de Semana Santa, “La Escuela es de Todas y Todos”.
El operativo de resguardo consiste en la coordinación con corporaciones de seguridad estatal y federal y la participación de la comunidad.
Durante el arranque realizado en la Secundaria Federal número 2 Antonio Rosales, en Culiacán, la titular de SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó que uno de los factores clave ha sido la participación de vecinos y padres de familia, quienes han contribuido a inhibir delitos.
Como ejemplo, señaló que durante el pasado receso de verano se registraron 11 incidentes en escuelas, de los cuales dos fueron reportados por comités vecinales al detectar movimientos sospechosos.
En ese sentido, informó que alrededor de 4 mil elementos de seguridad permanecerán en las ciudades realizando recorridos, con el fin de resguardar los planteles.