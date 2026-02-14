Arranca Sinaloa 2026 con caída en el empleo formal

El empleo formal en Sinaloa inició el 2026 con una disminución en el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo a los registros de la dependencia, en enero de 2026 se contabilizaron 605 mil 260 trabajadores afiliados en el Estado, lo que representa una reducción de 8 mil 130 empleos respecto a enero de 2025, cuando se reportaron 613 mil 390 plazas formales.

La comparación histórica de los meses de enero muestra que el nivel de empleo de 2026 se ubica por debajo de los cuatro años previos.

En 2022 se registraron 607 mil 529 trabajadores; en 2023, 611 mil 206; en 2024, 610 mil 959; y en 2025 se alcanzó el nivel más alto del periodo con 613 mil 390 empleos formales.

Este resultado se da en un contexto de debilitamiento del empleo formal en la entidad durante 2025, ya que el Estado cerró diciembre del año pasado con 593 mil 767 trabajadores afiliados, su cifra más baja para ese mes desde 2021.

Según los registros oficiales, el empleo formal en 2025 se mantuvo por debajo de los niveles de 2024 en la mayoría de los meses. Solo enero y septiembre presentaron incrementos interanuales, mientras que el resto del año registró caídas.

Las mayores disminuciones se observaron en abril, con 14 mil 717 empleos menos que en 2024; en junio, con una reducción de 15 mil 700 trabajadores, y en julio, con 13 mil 773 plazas menos.

La tendencia negativa continuó en el último trimestre del año, con caídas de 10 mil 6 empleos en octubre, 8 mil 720 en noviembre y 11 mil 452 en diciembre, en comparación con los mismos meses del año previo.



CIFRAS DEL IMSS EN MESES DE ENERO

2022: 607,529

2023: 611,206

2024: 610,959

2025: 613,390

2026: 605,260