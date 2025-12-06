$!Arranca Verbena Culiacán 2025 con más de 2 mil visitantes, asegura DIF Municipal

Al primer día de la Verbena popular de Culiacán 2025 acudieron 2 mil 449 personas, aseguró el Sistema DIF Bienestar.

Alrededor de las 18:00 horas de este viernes fue inaugurado el festejo anual por autoridades municipales.

Irma Nidya Gasca Aldama, presidenta del DIF Bienestar encabezó el encendido del árbol navideño de la Villa Navideña como acto simbólico del inicio de la temporada.

Durante su mensaje, Gasca Aldama destacó que la Verbena es un espacio pensado para todas y todos.