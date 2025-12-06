$!Arranca Verbena Culiacán 2025 con más de 2 mil visitantes, asegura DIF Municipal

Al primer día de la Verbena popular de Culiacán 2025 acudieron 2 mil 449 personas, aseguró el Sistema DIF Bienestar.
Alrededor de las 18:00 horas de este viernes fue inaugurado el festejo anual por autoridades municipales.
Irma Nidya Gasca Aldama, presidenta del DIF Bienestar encabezó el encendido del árbol navideño de la Villa Navideña como acto simbólico del inicio de la temporada.
Durante su mensaje, Gasca Aldama destacó que la Verbena es un espacio pensado para todas y todos.
“Este lugar ha sido diseñado con mucho cariño por el Sistema DIF Bienestar Culiacán para ustedes. Aquí podrán disfrutar de la Villa Navideña, de nuestros shows, de la magia de ver caer nieve en la ciudad, de convivir con Santa Claus, el Grinch y todos nuestros personajes navideños, además de una deliciosa área gastronómica, misceláneos y los tradicionales juegos mecánicos que tanto emocionan a las familias”, expresó.
La paramunicipal invitó a la ciudadanía a acudir a este festejo decembrino, que estará abierta al público hasta el 4 de enero de 2026.
Afirmó que el evento ofrece un espacio seguro y familiar para celebrar la navidad.
El año pasado, en la edición 2024 la verbena se desarrolló en medio de la crisis de violencia que inició en septiembre de ese año y que se ha prolongado por más de 14 meses, hasta este día.