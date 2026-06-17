$!Arrancan en Villa Bonita, en Culiacán, Jornadas por la Paz y Jóvenes Unidos Uniendo Barrio

Con el objetivo de fortalecer la reconstrucción del tejido social y promover la participación comunitaria en zonas con antecedentes de violencia, este miércoles arrancaron en el sector Villa Bonita, al sur de Culiacán, las Jornadas por la Paz y el programa Jóvenes Unidos Uniendo Barrio. El evento fue encabezado por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde y la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, quienes dieron inicio a una estrategia impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y que busca involucrar a jóvenes en actividades de beneficio comunitario. Durante el arranque, la Gobernadora explicó que el programa comenzará en 15 colonias de Culiacán, además de implementarse en Mazatlán y la sindicatura de Costa Rica, con posibilidad de extenderse a otras comunidades.





“Son 15 colonias en las que se va a trabajar con jóvenes, hombres y mujeres que se quieran integrar en estos grupos”, señaló. Detalló que los participantes realizarán actividades de servicio social, atención ciudadana, acciones culturales, deportivas y de promoción de la paz, además de colaborar en brigadas comunitarias. “Se busca que los jóvenes hagan acciones de paz, que hagan equipo, que se incluyan en la sociedad”, expresó. Destacó que quienes se integren al programa recibirán un apoyo económico mensual de 4 mil pesos como incentivo para su participación. “De alguna manera este programa se les va a recompensar mensualmente con 4 mil pesos a cada uno de estos jóvenes que ingresen a la convocatoria”, indicó. Asimismo, informó que las brigadas recorrerán las colonias casa por casa para identificar necesidades de las familias y canalizar apoyos gubernamentales. “Van a salir equipos de trabajo de brigadistas casa por casa para hacer encuestas, entrevistas a las familias porque no solamente se trata de captar jóvenes, sino también conocer las necesidades que tenemos en Culiacán”, explicó.



