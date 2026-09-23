$!Arrancan festejos por los 495 años de Culiacán

Con 81 actividades culturales, artísticas, académicas y cívicas, este miércoles arrancan los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, que durante siete días llevarán eventos gratuitos a distintos puntos de la ciudad.
La programación, que se extenderá hasta el próximo martes 29 de septiembre, contempla actividades para niñas, niños, jóvenes y familias en espacios del Centro, escuelas, parques públicos y plazas comerciales.
La cartelera incluye charlas, conferencias, encuentros, homenajes, presentaciones de libros, proyecciones de documentales, foros de cine, talleres y premiaciones, además de espectáculos de música, danza y teatro.
En las actividades participarán cerca de 500 artistas, así como académicos, historiadores, cronistas y especialistas. También colaboran instituciones educativas, culturales, empresariales y dependencias de los distintos niveles de Gobierno.
Para este miércoles, entre las actividades programadas está la charla “Del sushi culichi a la pizza de Culiacán”, a las 9:00 horas en el restaurante Café Marimba.
A las 11:00 horas se realizará el encuentro “Hacia los 500 años. ¿Qué ciudad queremos?”, en la Sala Audiovisual del Instituto MIA.
Por la tarde, a las 18:00 horas, se presentará la Banda Orquesta Musical Nativos en el Kiosko de la Plazuela Álvaro Obregón, como parte de las Tardes de Danzón. A esa misma hora, en el Auditorio MIA, se presentará la obra de teatro “Donde se cruzan los sueños”, de la compañía Sin Espacio Teatro.
La programación continuará durante los siguientes días con actividades en distintos puntos de Culiacán y concluirá el 29 de septiembre, fecha del aniversario de la ciudad, con la tradicional misa a las 7:00 horas en Catedral, entre otros actos.