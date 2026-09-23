$!Arrancan festejos por los 495 años de Culiacán

Con 81 actividades culturales, artísticas, académicas y cívicas, este miércoles arrancan los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, que durante siete días llevarán eventos gratuitos a distintos puntos de la ciudad. La programación, que se extenderá hasta el próximo martes 29 de septiembre, contempla actividades para niñas, niños, jóvenes y familias en espacios del Centro, escuelas, parques públicos y plazas comerciales.







La cartelera incluye charlas, conferencias, encuentros, homenajes, presentaciones de libros, proyecciones de documentales, foros de cine, talleres y premiaciones, además de espectáculos de música, danza y teatro. En las actividades participarán cerca de 500 artistas, así como académicos, historiadores, cronistas y especialistas. También colaboran instituciones educativas, culturales, empresariales y dependencias de los distintos niveles de Gobierno.







Para este miércoles, entre las actividades programadas está la charla “Del sushi culichi a la pizza de Culiacán”, a las 9:00 horas en el restaurante Café Marimba. A las 11:00 horas se realizará el encuentro “Hacia los 500 años. ¿Qué ciudad queremos?”, en la Sala Audiovisual del Instituto MIA.





