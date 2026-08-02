Arrancones persisten en bulevar Enrique Sánchez Alonso, en Culiacán, pese a operativos y medidas preventivas

A más de dos años de la inauguración de la ampliación del bulevar Enrique Sánchez Alonso, la vialidad continúa siendo utilizada por conductores para realizar arrancones y maniobras de alta velocidad, pese a los operativos y medidas implementadas por las autoridades.

Un video en poder de Noroeste, captado durante la noche, muestra el momento en que dos automóviles tipo sedán se emparejan sobre la vialidad y posteriormente aceleran para disputar un arranque en el tramo ubicado a un costado del río Humaya.

La grabación fue realizada en una zona donde de manera constante realizan recorridos de vigilancia autoridades federales. Además, el sitio se ha convertido en un punto de convivencia para familias que acuden a caminar por las noches y donde también se han instalado puestos de venta de snacks.

No es la primera vez que este espacio es señalado por este tipo de prácticas. Apenas cinco meses después de su inauguración, en abril de 2024, comenzaron a difundirse videos en redes sociales que exhibían automóviles deportivos, camionetas y motocicletas participando en arrancones sobre la nueva infraestructura.

En ese entonces también era posible observar sobre el pavimento las marcas dejadas por las llamadas “quemadas de llantas”, evidencia de las aceleraciones bruscas realizadas por algunos conductores.

Como respuesta, corporaciones de los tres órdenes de Gobierno implementaron operativos de vigilancia y prevención en la zona. En uno de ellos realizado en abril, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró 19 unidades, entre ellas 13 automóviles y seis motocicletas, por diversas faltas a la Ley de Movilidad.

Además de los operativos, en el sitio fueron instalados topes con el propósito de inhibir las carreras clandestinas; sin embargo, dichos reductores de velocidad fueron retirados por las autoridades en enero de 2026.

La ampliación del bulevar Enrique Sánchez Alonso fue inaugurada por el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya como una conexión directa entre el sector Tres Ríos, Santa Fe y la colonia 6 de Enero, con el objetivo de mejorar la movilidad hacia la zona norte de Culiacán.

Pese a los aseguramientos, las acciones de vigilancia y las modificaciones realizadas a la vialidad, el video más reciente evidencia que los arrancones continúan registrándose en este tramo, una práctica que representa un riesgo para quienes participan en ella y para las personas que frecuentan la zona como espacio de recreación.