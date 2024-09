CULIACÁN._ El Diputado federal por Morena, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, señaló que Sinaloa arrastra desde tiempo atrás problemas de violencia derivado de cuestiones como la corrupción, falta de desarrollo económico y deficiencias en el tema educativo.

A pregunta expresa sobre la omisión de pronunciamientos por parte de legisladores federales de Sinaloa sobre los casi 19 días consecutivos de jornadas violentas, mencionó que lo destacable es que se está lastimando a la población y se deben tomar decisiones para abonar a la reactivación del estado.

“Lo más importante es que estamos viviendo en un entorno que está lastimando a los sinaloenses y que este tipo de violencia esto se viene generando desde mucho tiempo atrás, desde cuestiones que tienen que ver con corrupción, con falta de desarrollo económico, el tema educativos y bajo esta parte de historia que vienen arrastrando los sinaloenses es momento de tomar decisiones”, mencionó.

Ibarra Ramos señaló que las afectaciones al sector económico debido a las jornadas consecutivas de violencia en diversos municipios del estado y que son atendidas a nivel local, también deben considerarse desde el Gobierno federal, estableciendo programas de apoyo económico.

“He visto algunas acciones en lo local, pero considero que es momento de establecerlo desde la parte federal al estado, entonces es un tema que se tiene que platicar, es un tema que tiene que ser presupuestalmente aplicado, pero nosotros como diputados federales no es Jesús Ibarra, no es un color, necesitamos todos voltear a ver al estado, hablar en positivo, no negar que existen sucesos y hay que entrarle pero con acciones”, dijo.

“Creo que es un momento muy interesante para que a Sinaloa se le dé un trato especial en lo que está pasando, aquí los sinaloenses, los empresarios, los comerciantes siempre quieren, siempre jalan, han pagado, están, la mayoría al corriente, nada más que cuando pasan este tipo de cosas no es que no quieras, es que a veces no se puede y nosotros como gobierno tenemos que ser facilitadores y respaldarlos, acompañarlos”.

El Diputado indicó que las afectaciones al sector económico debido a las jornadas consecutivas de violencia en diversos municipios del estado deben ser atendidas por gobernantes sin negar la existencia de los hechos.

En ese sentido, detalló que ha conversado con algunos legisladores del Congreso de la Unión sobre una propuesta de programa de apoyo económico para Sinaloa ante hechos de inseguridad.

“Yo creo que es momento de ponernos a la tarea, establecer protocolos y cada vez, esperemos no sea tan frecuente que suceda algo así, poder reactivarnos eso es lo que estamos viendo, platicando y proponiendo”, apuntó.

“Creo que es momento de ponernos a pensar cómo podemos establecer para Sinaloa, para Guerrero, para los lugares que podamos vivir este tipo de sucesos, un protocolo muy claro de cuáles son las zonas afectadas, cómo censamos, ya existe algunas metodologías probadas de las cuales, cuáles son las zonas que se afectan y cómo se le apoya directamente a la población”.

El Diputado federal dijo que durante la mañana de este sábado visitó a los habitantes de la colonia Buenos Aires, Francisco I. Madero y el Ranchito, lugares donde se han suscitado eventos violentos a fin de hacer gestiones

“Hay que estar con la gente, hay que echar a andar los programas, hay que llevarles beneficios, hay que acercarnos con ellos para recuperar la confianza”, expresó.