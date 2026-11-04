‘Arrastramos deudas... desde Malova’: admite Graciela Domínguez problemas en las finanzas de Sinaloa

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que las finanzas estatales no se encuentran en buenas condiciones debido a los adeudos que arrastra el Gobierno desde administraciones anteriores.

Entre esos compromisos están las deudas fiscales y los pendientes con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, algunos de los cuales han obligado a la administración de Rubén Rocha Moya a contratar créditos para hacerles frente.

“Es claro que no están las finanzas bien, hemos arrastrado esa deuda y que no solo es la deuda que se estableció a través del SAT, sino también la deuda al IPES, que venimos arrastrando desde el gobierno de Malova”, declaró.

La funcionaria hizo referencia a los adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados de irregularidades fiscales de administraciones anteriores, así como a las retenciones que gobiernos pasados dejaron de entregar al IPES.

El problema financiero fue reconocido desde el inicio del Gobierno de Rocha Moya. En diciembre de 2025, el entonces Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, informó que la administración recibió compromisos financieros heredados por 17 mil 141 millones de pesos, principalmente de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

De ese monto, 11 mil 890 millones correspondían a retenciones y aportaciones no enteradas, mientras que 5 mil 251 millones eran deuda de largo plazo, según el funcionario.

Pese a reconocer las dificultades, Domínguez Nava sostuvo que los compromisos financieros no han detenido la operación del Gobierno estatal ni la atención de las demandas ciudadanas.

“Por supuesto que hay problemas, pero no nos llevan a paralizar, a dar respuesta a las necesidades más apremiantes para la ciudadanía”, afirmó.