Culiacán
|
Clima

Arrecia fuerte lluvia en sectores norte y oriente de Culiacán este martes

Pasado el mediodía se registran precipitaciones que han derivado en encharcamientos en distintos puntos de la capital sinaloense
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/08/2025 16:13
12/08/2025 16:13

CULIACÁN._ La tarde de este martes se registró una fuerte lluvia en distintas colonias de los sectores norte y oriente de Culiacán.

Pasado el mediodía, cerca de las 14:30 horas, la nubosidad en la capital aumentó y continuó con los reportes de lluvias por la salida noreste de la ciudad.

  • $!Arrecia fuerte lluvia en sectores norte y oriente de Culiacán este martes
  • $!Arrecia fuerte lluvia en sectores norte y oriente de Culiacán este martes
  • $!Arrecia fuerte lluvia en sectores norte y oriente de Culiacán este martes
  • $!Arrecia fuerte lluvia en sectores norte y oriente de Culiacán este martes

Minutos después de prolongó hacia el sector norte y centro de la mancha urbana, lo que derivó en encharcamientos en distintos puntos.

A raíz de las precipitaciones, autoridades de Protección Civil se desplegaron en labores de vigilancia y monitoreo sobre los canales y arroyos de la ciudad.

#Clima
#Lluvia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube