$!Arrecia fuerte lluvia en sectores norte y oriente de Culiacán este martes

CULIACÁN._ La tarde de este martes se registró una fuerte lluvia en distintas colonias de los sectores norte y oriente de Culiacán.
Pasado el mediodía, cerca de las 14:30 horas, la nubosidad en la capital aumentó y continuó con los reportes de lluvias por la salida noreste de la ciudad.
Minutos después de prolongó hacia el sector norte y centro de la mancha urbana, lo que derivó en encharcamientos en distintos puntos.
A raíz de las precipitaciones, autoridades de Protección Civil se desplegaron en labores de vigilancia y monitoreo sobre los canales y arroyos de la ciudad.