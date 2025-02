Arriba a Sinaloa el Secretario de la Defensa a supervisar operativos de seguridad

El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, está en Sinaloa para supervisar operativos de seguridad, anunció el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal informó que desconoce qué otros funcionarios del gabinete de seguridad participen en esta visita de supervisión, pero probablemente también esté el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Tenemos la grata visita de un General Secretario, Ricardo Trevilla, no me dijeron que lo dijera pero está y está visitando los operativos, anda en supervisión. No sé quién más del gabinete de seguridad estarán aquí, pero el General Trevilla sí está”, dijo.

“No sé cuántos del gabinete de seguridad están pero es muy probable que esté el secretario de la Defensa y el secretario Harfuch puede igualmente (que esté) porque están haciendo un recorrido no solamente en Sinaloa”, compartió.

”Ellos vienen a una supervisión, es decir, es muy probable que hoy mismo anden por acá, pero anden en la supervisión de las fuerzas del orden”, manifestó.

Rocha Moya señaló que la visita no contempla una reunión con él, sin embargo está enterado que estarán en el Estado.

”Es muy probable que no, no tiene caso que lo hagan conmigo. Ellos tienen que estar con el operativo pero yo estoy enterado de todo”.

Declaró que esta visita no solo corresponde al estado de Sinaloa, sino de un recorrido que están realizando por todo el País.

Rocha Moya confirmó la presencia del General Trevilla durante la entrega del Premio al Mérito Agustina Ramírez para justificar la inasistencia del comandante de la 9/a Zona Militar, Porfirio Fuentes Vélez y el Comandante de la Base Aérea Militar No.10 Jesús Manuel Castro Castro.