$!Arriban a Culiacán 180 efectivos de las Fuerzas Especiales para combatir la violencia

CULIACÁN._ Un total de 180 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron la mañana de este sábado a la Base Aérea Militar de Culiacán para reforzar la seguridad en la entidad.
Con el objetivo de combatir las actividades ilícitas de grupos delictivos, este reforzamiento busca mejorar la seguridad en la región del estado, pero sobre todo para estos tiempos de festividades decembrinas.
Los elementos castrenses despegaron desde la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. El viaje fue en dos unidades diferentes, en un avión Boeing 737/800 y en un Spartan C-27.
Ambos aviones llegaron al territorio sinaloense alrededor de las 10:00 horas del día, hora en la cual los efectivos descendieron para abordar múltiples de las unidades oficiales, saliendo entonces de la base para recorrer las calles de la ciudad.
El convoy llegó hasta la zona de Limita de Itaje, sector nororiente, y de ahí procedieron a dar vuelta para tomar la avenida Álvaro Obregón, siguieron su camino en dirección de norte a sur, dieron vuelta por el libramiento Benito Juárez, tomaron la Calzada Heroico Colegio Militar y finalmente arribaron a la Base Aérea Militar Número 10 de Culiacán.
Dentro de la base quedarán concentrados los nuevos elementos, quienes contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.