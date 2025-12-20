$!Arriban a Culiacán 180 efectivos de las Fuerzas Especiales para combatir la violencia

CULIACÁN._ Un total de 180 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron la mañana de este sábado a la Base Aérea Militar de Culiacán para reforzar la seguridad en la entidad. Con el objetivo de combatir las actividades ilícitas de grupos delictivos, este reforzamiento busca mejorar la seguridad en la región del estado, pero sobre todo para estos tiempos de festividades decembrinas.







Los elementos castrenses despegaron desde la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. El viaje fue en dos unidades diferentes, en un avión Boeing 737/800 y en un Spartan C-27. Ambos aviones llegaron al territorio sinaloense alrededor de las 10:00 horas del día, hora en la cual los efectivos descendieron para abordar múltiples de las unidades oficiales, saliendo entonces de la base para recorrer las calles de la ciudad.





