$!Arriban a Culiacán 32 felinos rescatados del santuario Black Jaguar

“Se les acondicionó un espacio de un tamaño considerable para que puedan estar los tres, ellos convivían, ellos tres, por eso se le da atención a este trío de leones que vivían juntos, se decidió no separarlos”, explicó.

Respecto al estado de salud de los tres felinos, estos sufren de heridas en su cuerpo, problemas en la vista y falta de nutrición, condiciones en las que se encuentra la mayoría de las especies rescatadas, de las cuales aún se desconocen las probabilidades que tienen para poder sobrevivir.

García Heredia añadió que, conforme avance la recuperación de ciertas especies, estas serán llevadas al santuario de Ostok en la comunidad de La Campana, donde ya se están acondicionando los hábitats.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta Zazueta, reveló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no destinó ningún recurso para el recate y traslado de los animales, por lo tanto, estas labores fueron financiadas por la misma asociación y por empresas sinaloenses, las cuales desembolsaron más de 5 millones de pesos.

“La Profepa en México no pagó un peso, toda la operación la hicimos los zoológicos de la AZCARM, gestionamos lo que pudimos, gasolina, pero la operación completa que costó, hasta el momento, más de 5 millones de pesos, la hemos hecho los zoológicos de la AZCARM, por un lado porque no tienen y porque no tienen la sensibilidad”, declaró.

El Presidente de AZCARM comentó que de los 203 animales que se encontraban en Black Jaguar, 85 han sido rescatados y reubicados a los zoológicos de Chapultepec, Morelia, León, Guadalajara y Culiacán.