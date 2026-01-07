$!Arriban los Reyes Magos de Noroeste a Culiacán y cumplen deseos de niñas y niños

CULIACÁN._ Los deseos escritos con expectativa encontraron respuesta la tarde de este miércoles en Noroeste Culiacán, donde los Reyes Magos llegaron sin camellos, pero con bolsas de juguetes y la voluntad de lectores que hicieron suya la campaña Sé Un Rey Mago. Por segundo año consecutivo, esta campaña se realizó en coordinación con el colectivo Sabuesos Guerreras, con historias centradas en las infancias.









La iniciativa, que suma más de dos décadas llevándose a cabo, volvió a tomar forma gracias a la participación ciudadana. Uno a uno, las niñas y niños participantes fueron llamados para pasar al frente y recibir el obsequio que habían pedido semanas atrás a Melchor, Gaspar y Baltasar.









Previo al arribo de los Reyes Magos de Noroeste, la tarde transcurrió entre actividades recreativas como teatro guiñol y pinta caritas. Durante el encuentro, el director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, agradeció la confianza del colectivo y la respuesta de lectores y patrocinadores. Además, destacó que el periódico funcionó como un canal para hacer llegar la solidaridad. “Lo más importante hoy es poder pasar un rato bonito, cumplir los deseos de las historias que nos dejaron contar, también por dejarnos contar sus historias, en este caso específico, con el pretexto del Rey Mago, y decirles que en Noroeste la verdad lo hacemos con mucho gusto, no somos más que el conducto de todos nuestros clientes, lectores, patrocinadores, amigos, que se suman a esta colecta y lo único que nosotros hacemos es organizar y transmitir para que los reyes lleguen y les traigan a todos”, expresó.









Entre los obsequios entregados hubo historias que se contaron solas. César Bernal, de 16 años, originario de La Palma, Navolato, recibió taquetes y el balón que había pedido, convencido de que el futbol sigue siendo su camino. Aunque en su comunidad ya no hay entrenador, todos los días acude a la cancha a jugar con sus amigos con la ilusión de convertirse en futbolista profesional, sin dejar de lado el deseo de estudiar una carrera.









Jomari Guadalupe Hernández, a quien le gusta el arte, recibió una mochila de capibara y peluches de sus personajes favoritos, mientras que Sandra Soto vio cumplido su deseo con maquillaje de juguete, una muñeca Barbie y una bicicleta morada. Como ellos, niñas y niños como Karla Victoria, Karim Alfonso Gutiérrez, Luciana, Iliana Gisela, Juan Ángel Carranza, Aline Valentina, Dorian Emiliano, Grace Yobana, Sebastián Medina y Sofía Flores recibieron los regalos que habían pedido.















La jornada continuó con una piñata, dulces y la tradicional rosca de Reyes. Asimismo, se hicieron diversas actividades para que los pequeños pudieran competir por algunos premios. La tarde cerró entre fotografías y con la ilusión puesta en las manos que hicieron posible el encuentro.