Arribarán elementos de Fuerzas Especiales a Sinaloa tras repunte de homicidios: SSPE

Un contingente de 90 elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional llegará a Sinaloa para reforzar las labores de seguridad, como respuesta al repunte de homicidios registrado en los últimos días, informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López.

Al ser cuestionado sobre el arribo de personal de las Fuerzas Armadas a la entidad, explicó que el reforzamiento fue dispuesto por la Defensa tras el incremento en el número de asesinatos.

“Ustedes observaron el día de ayer y hace tres días hubo un incremento en el número de homicidios. Entonces, desde la Secretaría de la Defensa Nacional mandaron un reforzamiento con personal de Fuerzas Especiales. Al parecer son 90 elementos”, declaró.

No obstante, Téllez López no precisó los municipios donde serán desplegados ni el tiempo que permanecerán en Sinaloa.