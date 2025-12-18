Arrienda Ayuntamiento de Culiacán equipo por hasta $2.6 millones para limpieza de calles

El Ayuntamiento de Culiacán adjudicó un contrato por 2 millones 649 mil 324 pesos para el arrendamiento por horas de tres barredoras mecánicas, como parte del servicio de limpieza de calles, avenidas y vialidades del municipio, de acuerdo con un dictamen de una licitación pública nacional.

Según el documento emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, el contrato fue adjudicado al licitante Alonso Sánchez García, por considerar que su propuesta cumplió con los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos establecidos en la convocatoria CLN-LCP/13/2025.

El servicio contratado contempla el arrendamiento de tres barredoras mecánicas, cada una equipada con dos cepillos laterales y un cepillo central, con un rango de 184 horas mínimas y hasta 460 horas máximas por unidad, a un costo de mil 655 pesos por hora.

De acuerdo con el análisis económico, el importe total mínimo del contrato asciende a 1 millón 59 mil 729 pesos, mientras que el monto máximo autorizado es de 2 millones 649 mil 324 pesos, ambos importes con el Impuesto al Valor Agregado incluido, dependiendo del número de horas efectivamente utilizadas.

El fallo fue emitido el 19 de noviembre de 2025, durante una sesión celebrada en la sala de juntas de regidores del Ayuntamiento de Culiacán.

Como parte del proceso, el proveedor deberá firmar el contrato correspondiente y presentar una fianza de cumplimiento equivalente al 10 por ciento del valor del contrato, sin incluir IVA.

La licitación se resolvió bajo el criterio de evaluación binaria, mecanismo mediante el cual el contrato se adjudica a quien cumple con los requisitos establecidos y presenta la propuesta económica más baja conforme a las bases del procedimiento.