Arrojan huellas dactilares antecedentes de uno de los mochitenses que fueron asesinados y abandonados en Navolato

Uno de los cinco hombres que fueron privado de la libertad, y luego asesinados y sus cuerpos abandonados en las inmediaciones de San Pedro, Navolato, resultó con varios antecedentes penales, señaló la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Los cuerpos de estas personas, que fueron interceptadas y raptadas en El Macapul, al norte de Sinaloa el pasado 7 de febrero, resultaron ser Luis Ramón, Luis Armando, Heriberto, Juan Antonio y José Ángel.

“Una de las personas de los cinco localizados sin vida tiene una serie de antecedentes penales, ya confirmado a través de lo que es el estudio de las huellas que arrojó el cuerpo”, señaló la fiscal cuando se le preguntó por el seguimiento del caso.

“Y tiene desde lo que es esta práctica de poner las huellas, así, ahí ya les surgen diversos antecedentes, es por un delito federal, portación de arma, también tiene antecedente penal registrado por delito de violencia familiar, lesiones dolosas, por robo. Entonces si tiene una diversidad de antecedentes”.

La fiscal no dijo cuál de los identificados es el que resultó con estos antecedentes, y aseguró que las demás personas no arrojaron resultados en búsquedas parecidas.

El mayor de todos era Luis Ramón, de 38 años, y también era padre de Luis Armando, de 19 años; Juan Antonio, tenia 29 años, era hermano de José Ángel, de 17 años; y Heriberto era el quinto acompañante de un vehículo Dodge Attitude, en el que fueron interceptados.