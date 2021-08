$!Arroyos El Piojo y Loma de Rodriguera en Culiacán alertan a ciudadanía en cada lluvia

“Este Arroyo es muy grande abarca todo lo que son las rancherías para la Pitaya, Agua Blanca, todo eso, todo esa agua viene desde por allá y también está lloviendo mucho para allá y por eso es que el arroyo crece y constantemente está subiendo”, dijo la señora Rosa, quien tuvo que construir una barda a la orilla del cauce para que el agua no entre a su casa, sin embargo, sus vecinos y vecinas no lo tienen y se ven constantemente afectados.

En las colonias Lombardo Toledano, 6 de enero, Loma de Rodriguera y las demás que se encuentran alrededor de los arroyos El Piojo y de la Loma de Rodriguera , las y los vecinos tienen la incertidumbre de si se desbordan o no c ada vez que llueve , este lunes con las copiosas lluvias que se presentaron a causa del paso de la tormenta tropical Nora, la alerta llegó de nuevo.

Si bien, las autoridades municipales han acudido al espacio para limpiar el lugar y permitir mejor el flujo del agua con las lluvias, hay quienes tienen sus casa habitación junto al canal y el hecho de que no haya basura no les salva de que se dañen sus bienes, sobre todo cuando hay tormenta o huracán, como en este caso Nora, que fue huracán y las lluvias son su remanente como tormenta tropical.

“El arroyo realmente no tiene mucho y nosotros no nos inundamos por la barda que pusimos, pero a los vecinos que tenemos de aquel lado sí les afecta porque no tienen ninguna protección y cuando hay un huracán, ciclón o así como está ahorita, a ellos se les inunda, se mete el agua, igual a los vecinos de enfrente porque todo el agua corre para allá, igual que las casas que tenemos atrás que están a la orilla del arroyo, no tienen mucha protección”, abundó la vecina de la Loma de Rodriguera.

“La verdad es que está subiendo muy rápido, se ha estado subiendo muy rápido el arroyo, es lo que estamos checando porque nosotros vivimos aquí en la orilla y tenemos que estar prevenidos para lo que venga y ver lo que podemos hacer en dado caso que tengamos que salir”, agregó la señora Rosa.