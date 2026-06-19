$!Arte y diversión: ISIC abre cursos de verano para niñas, niños y jóvenes en Culiacán

Con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento durante el periodo vacacional, el Instituto Sinaloense de Cultura anunció una serie de cursos de verano dirigidos a niñas, niños y jóvenes interesados en desarrollar sus habilidades artísticas.
El director del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, informó que las actividades ya fueron dadas a conocer para que madres y padres de familia puedan registrar a sus hijas e hijos en diferentes talleres.
“Son artes plásticas, música, teatro y danza, fundamentalmente, además de algunas actividades adicionales, pero ese es el cuerpo básico de los talleres”, expresó.
MASIN ofrece ‘Obras Traviesas’
Entre las opciones disponibles se encuentra el curso de verano “Obras Traviesas”, organizado por el Museo de Arte de Sinaloa.
Las y los participantes podrán disfrutar de talleres de pintura, escultura y recorridos guiados por las salas del museo. El curso se llevará a cabo del 6 al 17 de julio y está dirigido a niñas y niños de 6 a 15 años de edad.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las personas interesadas pueden solicitar información en los teléfonos 667 713 9933 y 667 716 1750.
‘Una sonrisa con el arte’, en la Escuela José Limón
La Escuela Superior de Artes José Limón prepara el curso de verano “Una sonrisa con el arte”, que incluye actividades de artes plásticas, teatro, música y expresión corporal.
Este programa está dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años de edad y se desarrollará del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:30 horas.
El ISIC informó que este viernes 19 de junio es el último día para registrarse. Para mayores informes, las familias pueden comunicarse a los teléfonos 667 712 2021 y 667 715 2458.
Avilés Ochoa destacó que estos cursos buscan ofrecer alternativas recreativas y formativas durante las vacaciones, permitiendo que las niñas, niños y jóvenes aprovechen su tiempo libre en actividades que estimulan la creatividad y el aprendizaje.
“Fundamentalmente, que aprovechen estos espacios para que las niñas y los niños puedan divertirse, utilizar de manera positiva su tiempo libre y, al mismo tiempo, brindar tranquilidad a sus padres mientras trabajan, que contarán con instalaciones seguras y adecuadas, además de la atención de maestras y maestros profesionales”, comentó.
Avilés Ochoa agregó que, para obtener más información sobre los cursos de verano, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), donde se encuentran publicadas las convocatorias con detalles sobre costos, horarios y requisitos de inscripción.