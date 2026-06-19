$!Arte y diversión: ISIC abre cursos de verano para niñas, niños y jóvenes en Culiacán

Con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento durante el periodo vacacional, el Instituto Sinaloense de Cultura anunció una serie de cursos de verano dirigidos a niñas, niños y jóvenes interesados en desarrollar sus habilidades artísticas.

El director del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, informó que las actividades ya fueron dadas a conocer para que madres y padres de familia puedan registrar a sus hijas e hijos en diferentes talleres.

“Son artes plásticas, música, teatro y danza, fundamentalmente, además de algunas actividades adicionales, pero ese es el cuerpo básico de los talleres”, expresó.



MASIN ofrece ‘Obras Traviesas’

Entre las opciones disponibles se encuentra el curso de verano “Obras Traviesas”, organizado por el Museo de Arte de Sinaloa.

Las y los participantes podrán disfrutar de talleres de pintura, escultura y recorridos guiados por las salas del museo. El curso se llevará a cabo del 6 al 17 de julio y está dirigido a niñas y niños de 6 a 15 años de edad.